Tris di infortuni nella giornata di ieri in casa Inter: prima Ange-Yoan Bonny, poi Marcus Thuram e per finire Aleksandar Stankovic
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Tris di infortuni nella giornata di ieri in casa Inter: prima Ange-Yoan Bonny, poi Marcus Thuram e per finire Aleksandar Stankovic. Ma quello del francese sembra il più lieve, come conferma anche La Gazzetta dello Sport.
"Il francese è quello che preoccupa meno: è tornato alla Pinetina dopo aver risposto alla chiamata di Zidane, con l'obiettivo di recuperare per il match del 22 novembre contro l'Atalanta", spiega la Rosea.
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