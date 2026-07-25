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Il rinnovo di Yann Bisseck, ma non solo: così Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha parlato anche del prolungamento di contratto di Pio Esposito.

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Queste le parole del giornalista: “Fatta per il rinnovo di Yann Bisseck, l’Inter ha trovato l’accordo con Giovanni Branchini. Ci sono stati interessamenti dalla Premier League e qualcosa col Bayern Monaco, ma il club non cerca un centrale, si era parlato anche di Gleison Bremer. Bisseck rinnova con l’Inter fino al 2031. Settimana prossima inizierà lo scambio dei documenti tra le parti.

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Nuovi contatti con Pio Esposito per il rinnovo, non significa che ci siano problemi anzi. Esposito vuole restare all’Inter, serviranno altri incontri, si sta trattando. Pio rinnoverà, c’è massima fiducia, è solo questione di tempistiche. L’Inter ha tutta l’intenzione di andare avanti insieme e a lungo termine, con un contratto migliorato”.