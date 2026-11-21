Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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L’Inter continua a guardare al futuro e a monitorare i giovani talenti che si stanno mettendo in luce in questo scorcio di stagione. Tuttosport conferma quanto riportato da Fcinter1908.it, ovvero i contatti tra il club nerazzurro e un giovane che fin qui ha stupito, Gustavo Varela.

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"A proposito di incontri: nei giorni scorsi i vertici dell’Inter hanno discusso con l’entourage di Gustavo Varela, iscrivendosi alla corsa per l’attaccante rivelazione del campionato. Un vis-a-vis utile più che altro per capire le condizioni dell’affare, non così scontato dato che al Monza, per gli accordi con il Benfica, converrebbe cederlo a gennaio e invece l’Inter ci pensa per la prossima stagione, insieme ad altri giovani come Paul Mendy del Cagliari o Jay Robinson, in prestito proprio in Brianza dal Southampton", si legge sul quotidiano.

(Tuttosport)