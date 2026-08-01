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L'Inter avrebbe già individuato alcuni obiettivi da mettere sotto contratto per alzare ulteriormente il livello della rosa, come chiesto da Cristian Chivu anche in conferenza stampa. Tra questi c'è senz'altro il centrocampista del Liverpool Curtis Jones, che tanto piace al tecnico nerazzurro e anche al direttore sportivo Piero Ausilio. Spiega il Corriere dello Sport:

HONG KONG, CHINA - JULY 31: Cristian Chivu of FC Internazionale reacts during the FC Internazionale training session at Kai Tak Youth Sports Ground on July 31, 2026 in Hong Kong, China. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Il like all’ingaggio di Stones è stato solo l’ultimo segnale, o indizio, che dir si voglia. Il “flirt” tra l’Inter e Jones non si è interrotto, al contrario entrambe le parti stanno solo aspettando di trasformarlo in qualcosa di più serio, un matrimonio… Gli ostacoli non mancano, ma un mese è lungo e ad agosto capita spesso che quanto sembra impossibile o quasi a luglio o giugno poi diventi possibile.

Il club nerazzurro e il centrocampista si sono scambiati la “promessa” addirittura lo scorso gennaio. Allora c’era poco tempo per organizzare tutto, troppi incastri, anche se, attraverso un prestito iniziale, il Liverpool avrebbe fatto meno resistenza. Lo scenario è cambiato questa estate perché il contratto di Jones è in scadenza nel 2027 e al prestito non si può più ricorrere. Ora il grande ostacolo sono proprio le pretese dei Reds, che, ad oggi, continuano ad assestarsi attorno ai 40 milioni di euro".