Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Uno dei protagonisti di Atalanta-Inter in programma stasera sarà Marco Carnesecchi. In campo, ma forse non solo. Il portiere classe 2000 è infatti uno dei punti di forza dei bergamaschi, ma è anche da tempo sul taccuino del club di viale della Liberazione, che ha però scelto di prendere altre strade per quanto riguarda il ruolo della propria porta. In futuro, tuttavia, le cose potrebbero cambiare.

Getty Images

Secondo tuttomercatoweb.com, l'Inter potrebbe decidere di cambiare nuovamente in caso di rendimento negativo da parte di Josep Martinez. A quel punto, Carnsecchi tornerebbe un'opzione reale, ma l'eventuale operazione sarebbe alquanto dispendiosa: sotto contratto con l'Atalanta fino al 30 giugno 2030, la sua valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro.