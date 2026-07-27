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All'Inter hanno tutti una convinzione in particolare sul Cuti Romero. Ne parla calciomercato.com, che fa il punto sulla trattativa in corso sull'asse Milano-Londra, tra i nerazzurri e il Tottenham.

"Sotto contratto col Tottenham fino a giugno 2029, il classe '98 Cuti Romero viene valutato 50 milioni di euro ma l'Inter confida che questo prezzo possa essere rivisto al ribasso.

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Una convinzione-speranza che nasce anche dalle recenti dichiarazioni dell'allenatore degli Spurs Roberto De Zerbi (“Non voglio lavorare con calciatori che non hanno voglia di restare”) e dal comportamento mantenuto da Romero nei mesi scorsi. Ad aprile, l'ex difensore di Genoa ed Atalanta decise di recarsi in Argentina per curarsi dal problema al ginocchio che gli ha impedito di concludere la stagione invece che farlo con lo staff medico della società londinese. Un chiaro segnale di distacco, con la preoccupazione per presentarsi ai Mondiali nelle migliori condizioni possibili messa davanti a qualsiasi altra cosa.

Un atteggiamento chiaramente non gradito dai vertici dirigenziali del Tottenham, che nelle prime settimane del calciomercato estivo hanno già piazzato una serie di acquisti proprio per rafforzare il reparto difensivo. Dal Brighton è arrivato per 60 milioni di euro Jan Paul van Ecke, mentre dal Bournemouth ma a parametro zero è approdato un altro nazionale argentino come Marco Senesi, che era finito anche nel mirino della Juventus. Anche questi sono considerabili come indizi sul fatto che gli Spurs non vogliano farsi cogliere impreparati qualora Romero esprimesse a chiare lettere il suo desiderio di cambiare squadra. Sì, ma a quale prezzo?", si interroga il sito. Il presidente Marotta prova a convincere Oaktree a stanziare almeno 40 milioni di budget per il difensore argentino.