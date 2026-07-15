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Iraola sta provando a trattenere Curtis Jones. L'allenatore spagnolo, almeno a parole, gradirebbe lavorare al Liverpool con il centrocampista che però ha già le valigie pronte e spera di cambiare aria. Sul tema torna anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti:

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"E l’Inter? Studia, osserva, ascolta, soprattutto perché Jones è uno dei primi della lista per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, al netto dell’interesse, la trattativa col Liverpool ha subito un rallentamento. Jones piace per duttilità, esperienza e futuribilità. L’anno scorso ha giocato persino da terzino. Un altro punto a sfavore dell’affare restano i costi: l’Inter è pronta a spingersi fino ai 25-30 milioni, mentre il Liverpool ne chiede almeno 40 per far partire il giocatore. A questo si aggiungono le frasi di Iraola, bramoso di tenere Jones ad Anfield".

Non cambia però la posizione del ragazzo. Si legge ancora: "Jones aveva manifestato l’interesse per una nuova sfida, magari lontano dalla Premier. Il suo contratto scade nel 2027 e per il momento non sembra intenzionato a rinnovare. L’Inter l’ha puntato per iniettare qualità a centrocampo e Jones ha un curriculum di spessore: 25 presenze nelle coppe europee, tra cui l’ottavo di finale di ritorno di Champions contro l’Inter perso 1-0 nel 2022, un paio di Premier League, svariate coppe. Il profilo è giusto. Ora è tutta una questione di costi e di priorità. Quelle dei nerazzurri sono due: il centrale e l’esterno destro. Per ora Jones sembrerebbe in secondo piano, ma non è mai uscito dai radar nerazzurri".