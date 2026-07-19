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L'Inter deve ancora entrare nel vivo del mercato. Perso Dumfries, il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno, ma non è l'unica necessità.

Come spiega il Corriere dello Sport, "Per Palestra, con il via libera di Oaktree, erano stati stanziati una cinquantina: l’esterno di Buccinasco li valeva. Poi è sfumato e l’asticella si è abbassata fino a 25, per Khalaili, altro acquisto saltato, ma per ragioni mediche. Ora in casa nerazzurra si pensa a Spence del Tottenham e a Read del Feyenoord. E, per entrambi, serviranno non meno di una trentina di milioni, forse addirittura 40 per l’inglese. Ebbene, li valgono, tenuto conto che c’è da sostituire Dumfries? È una domanda a cui ancora non è stata data risposta. Intanto, non viene esclusa la possibilità di ritornare al passato, con l’usato sicuro del 37enne Perisic, da liberare con poca spesa dal Psv Eindhoven.

"Risparmiando per l’esterno, allora ci sarebbe più margine per il difensore. Da ricordare che, inizialmente, il rinforzo là dietro doveva essere Solet, da portare alla Pinetina in prestito con obbligo di riscatto. Non se n’è fatto nulla a causa dei dubbi sulla sua tenuta fisica. Poi c’è stata anche la rinuncia a Chalobah, a causa dei costi troppo elevati. Ma se fosse possibile prendere Romero dal Tottenham? Lui sarebbe pronto a tornare in Italia e gli Spurs non lo tratterranno, ma chiedono tra i 45 e i 50 milioni. E l’opzione low-cost, allora? Potrebbe essere il 32enne Stones, svincolato dal Manchester City, che si è già proposto. E, volendo, là dietro, non è da escludere che possa bastare un solo innesto se Pavard dovesse effettivamente rimanere", aggiunge il Corriere.