Un bilancio del mercato estivo nerazzuro che si chiude oggi con la firma sul nuovo contratto di Pio Esposito fino al 2032: guadegnarà poco più di 3 mln a stagione. Futuro blindato. L'Inter ha lavorato con qualche difficoltà in questa sessione legata al mancato arrivo di Palestra prima e delle visite non superate da Khalaili.

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"Ausilio e Baccin però - spiega a Skysport Barzaghi - sono stati pazienti e hanno piazzato come colpi i tre leoni inglesi, Stones, Spence e Jones. Hanno sostituito i tre vecchi leoni della Champions: Acerbi, Dumfries e Frattesi. Il saluto a Sommer ha portato alla promozione di Josep Martinez e all'acquisto di Provedel".

In mezzo al campo si è pensato anche al futuro ed è stato riportato a casa Stankovic ed è stato respinto in modo convinto l'assalto del Barcellona al capitano. Lautaro non si tocca, come Dimarco e Bastoni. "I migliori restano. Un segnale di forza per chiudere con soddisfazione il mercato dei Campioni d'Italia", ha concluso il giornalista.

(Fonte: SS24)