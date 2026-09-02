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Nelle prime due partite di campionato non si è visto l'Akanji che tutti conoscono. Il difensore non è al top della forma e Chivu valuta la miglior difesa da schierare per il big match contro il Napoli.

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"Il muro si riesce a tirare su facilmente, ma d’altronde l’Inter (tradotto: Cristian Chivu) al mercato chiedeva nuove certezze e una quantità ragionevole di alternative. E le ha avute. Missione compiuta. Allo stesso allenatore sono bastati già i primi centottanta minuti della nuova stagione per appurare la bontà di un reparto così ben nutrito. Ed ecco dunque che anche lo stakanovista di ferro Manuel Akanji può “concedersi” un momento di minor brillantezza. Proprio lui che ha chiuso la passata stagione da giocatore di movimento più impiegato tra tutti i nerazzurri. All’esordio col Monza, e poi anche a Cagliari, invece non è riuscito a restare in campo per tutti e novanta i minuti. L’inamovibile ha presto iniziato a provare una sensazione tutta nuova per lui da quando è all’Inter, ovvero quella della sostituzione. Ed entrambe le volte ha battuto il cinque a bordocampo e lasciato il posto all’ex compagno di Manchester John Stones", analizza La Gazzetta dello Sport.

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"Per ora, insomma, sembra proprio un altro Akanji. Più affaticato e incline a sbavature che l’anno scorso non gli appartenevano. Insufficiente. Perché da uno come lui, arrivato l’ultimo giorno del mercato estivo del 2025 e ufficializzato esattamente un anno fa, ci si aspetta sempre tanto. Qualità, quantità e quella concentrazione che è mancata tra il Monza (sul gol di Varela) e Cagliari (con l’ammonizione rimediata dopo aver atterrato Maldini). Chivu in entrambe le gare si è girato verso la panchina e ha cambiato il cuore svizzero della sua difesa capendo il momento no di quell’elemento che la scorsa stagione, in A, è stato sostituito per la prima volta soltanto alla 29esima giornata di campionato. Akanji dopo l’ultima amichevole interista col Betis aveva affermato: «Non credo che ci vorrà molto per tornare al 100%». A tre giorni dal primo big match di questa nuova annata, però, quella forma smagliante lo svizzero ancora non l’ha ritrovata, questo è sicuro. Altrettanto certo però è che ad Appiano Gentile non è scattato alcun allarme. Il miglior Akanji si rivedrà, ma intanto Chivu valuta le famose alternative, variazioni sul tema difesa che in un calendario sempre più fitto si riproporranno più volte, e per più motivi, da qui a maggio/giugno", aggiunge il quotidiano.