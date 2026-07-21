Il futuro di Alessandro Bastoni e la ricerca dell'esterno destro. Sono questi due dei temi caldi in casa Inter in tema di mercato.

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Mentre la squadra si allena a Donaueschingen, quartier generale dell'Inter nei giorni di questo ritiro estivo in Germania, la società è a lavoro su più fronti per rinforzare la rosa di Cristian Chivu.

Sport Mediaset fornisce gli ultimi aggiornamenti sui nerazzurri proprio in tema di mercato.

"Bastoni-Al Hilal? Simone Inzaghi, che lo conosce, ha fatto un tentativo esplorativo. Ne ha parlato il suo agente, Tullio Titti.

“Bastoni ha ancora due anni, super tifoso di Inter, è innamorato di questa maglia. Non sta pensando, a oggi, di andare in un altro club”.

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Questi sondaggi arrivano sempre all’entourage del giocatore; per ora non ci risulta nessuna offerta pervenuta in via della Liberazione a Milano. Non è incedibile per l'Inter, ma certamente per sedersi al tavolo servono almeno 80 milioni di euro. Vedremo se ci saranno mosse del club saudita, al momento Bastoni resta all'Inter.

A destra rimane Spence il nome preferito. Piace molto all'Inter e che si è avvicinata alla richiesta di 40 milioni. Sta parlando con gli agenti del giocatore, è sicuramente allettato, è una possibilità, vuole ritornare protagonista perché non ha spazio con Pedro Porro nel Tottenham, ma c'è l'Everton che può offrire la stessa cifra, certamente l’appeal dei Campioni d'Italia anche con la Champions League è superiore.

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Attenzione al piano B, prende quota Belghali, questo algerino interessante del Verona, ha un costo diverso - 15-20 milioni -, ne hanno parlato col DS del Verona, Sean Sogliano, ma è chiaro che tutto per il momento è ancora fortemente concentrato su Spence".