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Tutto sul Cuti Romero: l'Inter in queste ore sta concentrando le sue forze sul difensore argentino, divenuto la priorità a livello di entrate. Come spiega oggi il Corriere dello Sport, "non è un’operazione che sembra destinata eventualmente a concludersi a strettissimo giro, ma le parti sono al lavoro per cercare la chiave giusta. Quello che è certo è che l’esito dell’affare non dipenderà dalla formula: che sia a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi individuali o collettivi fa poca differenza quando si tratta di un trasferimento dall’estero.

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Piero Ausilio ha trascorso i giorni in Germania (oggi ripartirà per l’Italia) costantemente al telefono, sotto lo sguardo interessato di Cristian Chivu. Il tecnico ha tracciato l’identikit del difensore che gradirebbe per la sua retroguardia: corrisponde perfettamente per caratteristiche e valore assoluto a Romero.

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L’argentino piace perché aiuterebbe ad assecondare un’idea di calcio ancora più propositiva, con una linea difensiva alta e l’intenzione di giocare il più possibile nella metà campo avversaria, anche a costo di assumersi qualche rischio in più. Il filo diretto tra il direttore sportivo nerazzurro e l’allenatore si è consolidato in quel di Donaueschingen, in attesa di sviluppi concreti su più fronti".