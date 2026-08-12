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Frattesi nel mirino della Lazio. Il centrocampista dell’Inter è il primo obiettivo a centrocampo della Lazio, affare che potrebbe andare in porto, come spiega il Messaggero:

Getty Images

La Lazio ci sta provando seriamente per Davide Frattesi dell'Inter. Sembra irreale ma è co-sì. Un'idea venuta fuori già a gennaio e che è tornata forte dalle parti di Formello. Intorno alle 20 di ieri sera c'è stata un'accelerazione importante di Fabiani per il centrocampista nerazzurro. Si è accesa la lampadina e visti i buoni rapporti con l'Inter filtra fiducia sulla buona riuscita dell'operazione. Si lavora sulla formula, che potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto (obbligo a determinate condizioni), anche perché di soldi in cassa adesso ce ne sono pochi. C'è da lavorare, c'è ancora da parlarsi, ma la questione è in piedi e potrebbe regalare a Rino un giocatore di grandissima qualità in mezzo al campo. In nerazzurro lo spazio lo scorso anno è stato pochissimo. Nello scacchiere tattico biancoceleste avrebbe un ruolo garantito, ovviamente, in qualunque zona del campo: sia trequartista nel 4-2-3-1, sia mezzala nel 4-3-3. Sì, perché le ipotesi sono queste, la difesa a tre vista a Frosinone è solamente per gli ultimi venti minuti, semmai, quando si deve difendere il risultato. Se fino al momento non sono stati investiti quei pochi soldi incassati, è arrivata l'ora di aprire il portafoglio per quanto riguarda gli ingaggi e cercare di alzare il livello della rosa.