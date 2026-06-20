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Inter, quale futuro per Akinsanmiro? Su di lui anche una squadra di Serie A

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L'aggiornamento sul futuro del centrocampista che in questo momento rimane di proprietà del Pisa
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Quale maglia indosserà Ebenizer Akinsanmiro il prossimo anno? Il giocatore per il momento rimane di proprietà del Pisa, con i toscani orientati a esercitare il diritto di riscatto dall'Inter dopo l'anno di prestito a 7,5 milioni. Ma il fatto che giochi anche la prossima stagione all'Arena Garibaldi è tutt'altro che scontato. Anche perché l'Inter avrebbe un diritto di controriscatto da poter esercitare a stretto giro. I nerazzurri lo farebbero ovviamente in caso avessero nelle mani un'offerta più importante per il cartellino del centrocampista.

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MILAN, ITALY - NOVEMBER 04: Ebenezer Akinsanmiro of FC Internazionale U19 celebrates after scoring the second goal during the Primavera 1 match between FC Internazionale U19 and Genoa U19 at Konami Youth Development Center on November 04, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Un'ipotesi arriva da Il Resto del Carlino. Si legge infatti: "Di centrocampisti il Bologna ne cerca almeno un paio: Mangala (28) si propone a prezzo di saldo dal Lione (prestito gratuito con diritto a 7 milioni), il Bologna sonda Akinsanmiro (21) che l’Inter dovrebbe controriscattare dal Pisa, e tratta Peer Koopmeiners (26) con l’Az, oltre a Delorge (21) con il Gent".

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