Inter, futuro nello stesso club per Pavard e Asllani? L’ipotesi per loro…

L'aggiornamento su due delle piste in uscita in casa nerazzurra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 10:02)

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"Identificati gli obiettivi per rinforzare la squadra, l’Inter guarda all’interno della propria rosa per monetizzare attraverso gli esuberi", si legge sul Corriere dello Sport di oggi. Chi farà dunque spazio agli obiettivi in entrata? Spiega il quotidiano: "In uscita non c’è soltanto Frattesi, ma anche Pavard e Asllani dopo i rispettivi prestiti al Marsiglia e al Besiktas che non sono sfociati nei riscatti".

A proposito degli ultimi due, il quadro è il seguente: "Se i francesi non hanno manifestato alcuna intenzione di voler trattenere il difensore, il club turco per il centrocampista potrebbe ripresentarsi e chiedere uno sconto ai nerazzurri rispetto agli undici milioni fissati inizialmente. Di certo nessuno dei due rientra ormai nei piani tecnici di Chivu, motivo per cui si cercherà di cederli nelle prossime settimane e incassare una cifra da reinvestire sul mercato in entrata.

In più, Pavard grava sul bilancio con un ingaggio netto da cinque milioni all’anno, mentre Asllani non è mai riuscito a Milano a fare quel salto in più. Oltre al fatto che sul taccuino ci sono altri nomi per rinforzare diversamente il centrocampo. Tra l’altro sempre il Besiktas nei giorni scorsi aveva fatto dei sondaggi per lo stesso Pavard, così come ben presto potrebbero farsi avanti altri club per un giocatore esperto, apertamente messo sulla lista dei partenti e in scadenza di contratto a giugno 2028".