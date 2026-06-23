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Inter, oggi è il giorno di Palestra? Barzaghi: “Da quello che so io…”
Oggi potrebbe essere un giorno importante per l'affare Palestra-Inter. In questi giorni l'agente del laterale classe 2005 è a Milano e non è da escludere un contatto tra le parti per provare a limare anche i dettagli che restano in sospeso con l'Atalanta.
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Barzaghi ha parlato così dell'operazione Palestra: "Non credo sia oggi il giorno per chiudere, sono giorni importanti per perfezionare l'intesa definitiva. L'Inter è vicina a Palestra, va definita la cifra totale, vanno definiti i bonus e la percentuale sulla rivendita.
Non sono a conoscenza di incontri oggi da quello che so io, stiamo all'erta e capiremo. L'agente è a Milano, tutti i protagonisti sono tornati ad essere qui in zona, Marotta ieri era a Roma per l'elezione Federale, oggi è a Milano e bisogna stare attenti a quello che può succedere. Più facile che succeda domani, oggi magari sarà giornata di contatti e dialoghi con l'agente"
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