Inter, svolta vicina per Palestra: un altro segnale aumenta l’ottimismo

"Questa è la sua settimana, quella che i tifosi — ma anche tutte le parti in causa — vogliono sia quella della definitiva fumata bianca. E tutti stanno lavorando affinché lo sia. La svolta è vicina, imminente, come il prossimo incontro tra Inter e Atalanta. Ci eravamo lasciati con l’ultimo contatto di giovedì scorso (positivo) che ha lanciato questo affare sul binario giusto per arrivare a un esito positivo di quello che sarà il colpo di mercato di questa estate nerazzurra. A Milano ieri è arrivato anche il suo agente, Alessandro Lucci, ed è questo un ulteriore segnale di quanto si sia vicini al traguardo".