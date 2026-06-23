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Inter, svolta vicina per Palestra: un altro segnale aumenta l’ottimismo

Inter Palestra
L'aggiornamento che arriva dalla Gazzetta dello Sport sulla trattativa che riguarda Inter e Atalanta per l'esterno
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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L'Inter è ormai a un passo da Marco Palestra. La trattativa è entrata nella fase cruciale, destinata ormai a concludersi con esito positivo, salvo colpi di scena che nessuna delle parti in causa prevede. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina:

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Getty Images

"Questa è la sua settimana, quella che i tifosi — ma anche tutte le parti in causa — vogliono sia quella della definitiva fumata bianca. E tutti stanno lavorando affinché lo sia. La svolta è vicina, imminente, come il prossimo incontro tra Inter e Atalanta. Ci eravamo lasciati con l’ultimo contatto di giovedì scorso (positivo) che ha lanciato questo affare sul binario giusto per arrivare a un esito positivo di quello che sarà il colpo di mercato di questa estate nerazzurra. A Milano ieri è arrivato anche il suo agente, Alessandro Lucci, ed è questo un ulteriore segnale di quanto si sia vicini al traguardo".

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