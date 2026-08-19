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Massimo Marianella, intervenuto a Calciomercato L'Originale, ha parlato così commentando i tre acquisti inglesi dell'Inter, Stones, Spence e Jones.

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"L'Inter è ancora più forte, ha aumentato il gap con le altre. Ha preso tre giocatori pratici che non ti rubano l'occhio, Spence un po' di più, ma sono estremamente concreti.

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Due grandi acquisti e mezzo perché c'è l'asterisco sulla tenuta fisica di Stones: da quando è andato al City ha avuto 32 infortuni, non sono pochi".