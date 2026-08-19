Massimo Marianella, intervenuto a Calciomercato L'Originale, ha parlato così commentando i tre acquisti inglesi dell'Inter, Stones, Spence e Jones
VIDEO / "A volte bisogna intervenire personalmente": la gag di Ciccio Valenti sull'acquisto di Jones
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Massimo Marianella, intervenuto a Calciomercato L'Originale, ha parlato così commentando i tre acquisti inglesi dell'Inter, Stones, Spence e Jones.
"L'Inter è ancora più forte, ha aumentato il gap con le altre. Ha preso tre giocatori pratici che non ti rubano l'occhio, Spence un po' di più, ma sono estremamente concreti.
Due grandi acquisti e mezzo perché c'è l'asterisco sulla tenuta fisica di Stones: da quando è andato al City ha avuto 32 infortuni, non sono pochi".
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