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Nelle ultime ore si è parlato di un interesse dell'Inter per Mario Hermoso, difensore della Roma in scadenza di contratto con i giallorossi. Hermoso sta disputando una grande stagione ed è un punto fisso per Gasperini ma il suo contratto è in scadenza e potrebbe lasciare Roma a parametro zero.

"L’exploit potrebbe convincere i Campioni d’Italia a trascurare ora il dato anagrafico pur di rimediare alla mancanza di alcune caratteristiche nel reparto arretrato, come l'esperienza internazionale e la leadership. Dovranno fare ovviamente i conti con la Roma, non un dettaglio. Il club giallorosso è intenzionato ad andare oltre la scadenza della prossima estate e pensa concretamente al rinnovo, magari abbassando la parte fissa rispetto ai 3,5 circa attuali e irrobustendo i bonus.

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A oggi filtra serenità sul tema da Trigoria. Marotta, che ha sempre avuto un debole per i parametri zero, sa che in caso di braccio di ferro non sarà affatto facile", si legge sul Corriere dello Sport.