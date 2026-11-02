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Daniele Garbo, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Roma dopo la vittoria contro l'Udinese nel weekend:

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"Impressionante per il modo in cui aggredisce gli avversari e per l'intensità che ha. Ad Udine ha ammazzato la partita grazie a dei giocatori maturi e che seguono in tutto e per tutto l'allenatore. Se prendono Endrick è finito il campionato, anche alla luce dei disagi mostrati dall'Inter. Le squadre di Gasperini di solito accusano un po' a Gennaio, ma se tengono botta e si rinforzano pure non ce n'è per nessuno".

DAZN

Con quattordici punti in campionato Allegri è ancora intoccabile?

"Forse è intoccabile perché ha un contrato blindato e perché sapeva cosa avrebbe trovato, ossia la squadra con l'età media più alta del campionato. Da inizio anno comunque penso che la squadra non arriverà fra le prime quattro. Poi ci sono tanti problemi e infortuni, per quanto le assenze ce le abbiano anche gli altri. Non penso però che De Laurentiis abbia in testa di esonerare Allegri, anche perché non vedo chi potrebbe andare a prendere"