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Con un messaggio diffuso tramite i suoi canali social, Yvan Maye, giovane difensore dell'Inter, ha salutato tutto il mondo nerazzurro in vista del suo trasferimento (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto) al Monza.

Getty Images

Ecco le sue parole:

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"Ero un bambino pieno di sogni quando sono entrato a far parte della famiglia nerazzurra. Con il lavoro, la passione, il sacrificio, ma soprattutto con l'aiuto di tutti coloro che ho incontrato lungo il mio percorso in questo meraviglioso club ora sono una persona e un calciatore migliore. Ringrazio con tutto il cuore la gente dell'Inter. Vi sarò sempre riconoscente, Yvan Maye".