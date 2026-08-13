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Oltre all’arrivo di Spence dal Tottenham, l’Inter nella giornata di ieri ha chiuso anche per la cessione di Frattesi alla Lazio:

“Si concedono sconti solo per i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico e che hanno desiderio di andare via per giocare di più, vedi Frattesi che andrà alla Lazio per un milione di prestito e 14 per il riscatto che diventa obbligatorio in caso di arrivo sopra il 12esimo posto, più il 20% della futura rivendita”, precisa Libero.

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“Ora sì che può nascere una vera trattativa con il Liverpool per Curtis Jones, già obiettivo a gennaio, a proposito di coerenza con le proprie idee: si proverà a limare la richiesta da 35 milioni, considerando la scadenza nel 2027 e la volontà del 25enne inglese di trasferirsi a Milano. Se l'Inter può provare l'assalto a Jones, è perché prima ha gestito con intelligenza le risorse. Provedel a 3 milioni, il riacquisto di Stankovic come quota "investimento" propedeutica all'eventuale addio a fine stagione di Calhanoglu (in scadenza 2027), l'arrivo di Stones, sommato all'apertura mentale su Pavard, per dirottare il budget su Spence e su Jones. Nonostante un voltafaccia, un intoppo e una forte pressione mediatica, l'Inter sta portando a termine il suo programma”, aggiunge Libero.