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L'Inter non intende mollare la presa per Curtis Jones: il centrocampista inglese è da tempo in cima alla lista di gradimento di Cristian Chivu, e la dirigenza nerazzurra è al lavoro da mesi per convincere il Liverpool ad abbassare le pretese per il cartellino del giocatore. La distanza tra le parti si è ulteriormente ridotta negli ultimi giorni, come ricorda Tuttosport: "La domanda dunque che tutti si stanno facendo, compresi i tifosi nerazzurri, è perché l'Inter, una volta salutato Frattesi, non abbia ancora affondato con il Liverpool".

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"Di fatto, fra i 30 milioni garantiti dall'Inter e i 35 ora richiesti dal Liverpool, ballano 5 milioni. I dirigenti nerazzurri, però, stanno aspettando che le condizioni siano certe e che arrivi l'ok definitivo da Oaktree. L'Inter potrebbe già tornare alla carica per Jones, ma alla proprietà, considerando i 35 milioni di passivo fra entrate e uscite di questo mercato, non dispiacerebbe concretizzare prima l'uscita di Luis Henrique. La dirigenza probabilmente si sente ancora tranquilla per Jones e quindi aspetta, sperando di strappare un ulteriore sconto dal Liverpool - ieri sono circolate voci pure su Chiesa in orbita nerazzurra, ma l'italiano vuole restare ad Anfield -, però Chivu e lo stesso Jones spingono, onde evitare che si arrivi poi a un'incredibile beffa, rimandando il tutto al 2027".