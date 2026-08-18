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L'Inter spera di poter completare la rosa di Chivu in questo finale di mercato. L'obiettivo, ormai da tempo dichiarato, è Curtis Jones del Liverpool.

Getty Images

"La settimana dell'Inter viaggia su due binari. E un percorso comune per tutte le squadre di Serie A, che hanno ancora poco meno di due settimane per completare l'organico. Cristian Chivu deve quindi dividere i suoi pensieri tra il campo, con le gare da tre punti che incombono, e i summit di mercato nei quali spera di ricevere presto buone nuove sul fronte Curtis Jones. È stato tra i primi nomi fatti alla società durante le riunioni estive, la ripresa di un discorso che già era stato fatto col giocatore e col Liverpool in gennaio, senza che si riuscisse a chiudere l'affare", spiega il Quotidiano Sportivo.

"Manca l'affondo che può cambiare la trattativa, quello che potrebbe essere definitivo. Il Liverpool si è messo in posizione di attesa. Sa che il centrocampista vuole Milano e che da Milano vogliono lui. I Reds sono partiti da una richiesta di 40 milioni di euro, potrebbero scendere a quota 35, ma difficilmente andranno sotto di molto. Si configura quindi una spesa simile a quella fatta di recente per Djed Spence, altro inglese giunto alla corte di Chivu dopo una lunga trattativa. Marotta e Ausilio devono completare ancora delle uscite nella stessa zona di campo, Yanis Massolin in prestito (se ne potrebbe parlare col Monza dopo la prima di campionato) e Kristjan Asllani, possibilmente a titolo definitivo, ma a questo punto verrà valutata ogni possibilità", aggiunge il quotidiano.