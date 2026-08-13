Domani Davide Frattesi svolgerà le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore della Lazio. L'Inter e i biancocelesti hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito di un milione con diritto di riscatto che diventa obbligo a due condizioni, cioè al rendimento della Lazio (se entra in top 10) oppure ad un numero di presenze (22) del calciatore.

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"Ad agevolare il buon esito della trattativa è stata inevitabilmente anche la percentuale sulla sua futura rivendita che l'Inter si è garantita per tenersi aperta la possibilità di un'ulteriore entrata futura. I nerazzurri manterranno il 50% (al quale aggiungere 3 milioni di bonus) da calcolare sulla plusvalenza. Inoltre, il contratto di Frattesi coi nerazzurri scade nel 2028, il calciatore ha un ingaggio da 3 milioni di euro netti (circa 5,5 milioni lordi), al 30 giugno 2026 è iscritto a bilancio per 13,08 milioni e alla fine della prossima stagione - quindi quella del prestito - il suo valore residuo scenderà intorno ai 6,5 milioni", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Proprio quando sono attesi i 14 milioni del riscatto che lo faranno diventare a tutti gli effetti e definitivamente un giocatore della Lazio per i successivi 4 anni. In questo modo, l'Inter nel 2026/27 manterrà i costi per l'ammortamento (circa 6,5 milioni) ma risparmierà lo stipendio del centrocampista (5,5 milioni lordi), riceverà un milione per il prestito, andando quindi in sostanziale pareggio anche in caso di mancato riscatto. Nel caso Frattesi raggiungesse le 22 presenze, inoltre, i nerazzurri incasseranno anche una plusvalenza intorno ai 7,5 milioni, mantenendo pure il 50% sull'eventuale rivendita da parte dei biancocelesti", aggiunge poi la Rosea.