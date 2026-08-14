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Spence e non solo. Il mercato dell'Inter non si ferma e il prossimo grande obiettivo dei nerazzurri si chiama Curtis Jones

"Jones è il giocatore che Chivu ha scelto per le caratteristiche che può portare in un reparto, quello di mezzo, in cui c'è ancora ab-bondanza. I dirigenti, dopo aver ceduto Frattesi alla Lazio, faranno cassa con gli addii di Massolin in prestito e di Asilani a titolo definitivo (o almeno questa è l'intenzione). Nel frattempo hanno avuto una conferma in più dal giocatore dei Reds: niente opzioni alternative, si tiene buona la pista Inter. Nessun rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027. Una mossa che rende la vita più difficile nelle stanze del potere a Liverpool, da dove le richieste rimangono di 40 milioni per il cartellino", scrive il Giorno.

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Per ora da Milano fanno cassa e aspettano che accada quanto già è successo per Spence. Da Londra avevano sparato alto, sperando che l'effetto Mondiale attirasse acquirenti pronti a fare follie. Tempo qualche settimana e l'affare si è chiuso a una decina di milioni in meno rispetto al punto di partenza, a 35 milioni bonus compresi, dove si potrebbe arrivare per Jones.

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"Lo spazio non si farà solo sfoltendo in mezzo. Anche a Luis Henrique, esterno acquistato poco più di un anno fa, è stato detto di cercarsi una sistemazione. C'è un accordo di massima con la Roma attorno ai 27-28 milioni, il calciatore sta valutando quanto è stato messo sul piatto dai giallorossi in termini d'ingaggio. Jones ha tra le sue caratteristiche una grande duttilità, che lo scorso anno gli ha permesso di giocare anche come laterale e qualora le ipotesi Diaby (Al-Itti-had) o Fofana (Lione) dovessero restare poco percorribili l'ultimo rinforzo potrebbe essere proprio lo "scouser" oggi a disposizione di Iraola. Questo sfruttando anche la capacità di alcuni giocatori (Spence, Carlos Augusto, Diouf, lo stesso Jones) di districarsi in varie posizioni", aggiunge il quotidiano.