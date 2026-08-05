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Che Curtis Jones sia il grande sogno di mercato di Cristian Chivu, non è una novità. Che l'Inter stia provando ad accontentare il proprio tecnico, nemmeno. Una trattativa molto complicata per tanti motivi, non solo economici, come scrive La Gazzetta dello Sport: "A centrocampo comunque è sempre ancora in corsa Curtis Jones, che tanto piace a Chivu.

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Tuttavia l'inglese di Liverpool in questo momento dovrebbe inserirsi in una mediana sovraffollata, ecco perché un'uscita in mezzo agevolerebbe il suo arrivo, per una questione economica ma anche numerica. La cessione di Frattesi potrebbe bastare? Tutto da vedere. Jones infatti troverebbe la via per Milano più facilmente se uscisse Stankovic, ma se questa come detto, è un'estate in cui Aleks è difficile che lasci il nerazzurro, diventa altrettanto complicato che si esca da questa impasse".