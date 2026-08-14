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JONES

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VIDEO FCIN1908 / Inter, Spence al Coni per l'idoneità fisica poi la firma: "Ci vediamo presto"

Dopo Spence, il mercato dell'Inter non si ferma. Delle novità in entrata e in uscita per i nerazzurri ha parlato il giornalista Gianuigi Longari su Sportitalia:

Il passaggio successivo porta direttamente a Liverpool. La cessione di Davide Frattesi alla Lazio libera infatti lo spazio necessario per provare a chiudere l’operazione Curtis Jones. L’accordo con il centrocampista inglese è già stato trovato, mentre resta da colmare la distanza con i Reds.

Il Liverpool chiede circa 35 milioni di sterline e l’Inter è pronta a incrementare la propria proposta, inserendo anche una parte di bonus per provare ad avvicinarsi alle richieste del club inglese. Jones è il profilo individuato per aggiungere qualità, dinamismo e soluzioni differenti al centrocampo nerazzurro.

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