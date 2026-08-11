Tra i possibili sacrificabili c'è anche la possibilità di valutare offerte per Stankovic
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Oltre all'esterno destro, Chivu vuole un'alternativa diversa a centrocampo. Il nome del prescelto è noto a tutti, Curtis Jones. La trattativa non è semplice e serve fare spazio in mediana.
Come spiega La Gazzrtta dello Sport, "Nel centrocampo di Chivu, che per Jones stravede, l’inglese potrebbe agire da mezzala, sfruttare le sue doti di incursore e anche diventare un’ulteriore alternativa in regia. Ma per il momento il condizionale è d’obbligo perché non entra nessuno finché non esce qualcuno. L’equazione è semplice e quasi crudele. Gli indiziati di prima sono in vetrina ma in maniera diversa rispetto a un altro collega, quell’Aleksandar Stankovic che, anche lui, avrebbe potuto spalancare le porte all’arrivo di Jones quasi più degli altri per il solito motivo numerico ma ancora di più economico. È il pezzo più pregiato lì al centro (il club ha rifiutato 40 milioni per lui, Frattesi ne vale 25-30, Asllani sui 10, Massolin idem) ma proprio per questo per l’Inter non si muove".
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