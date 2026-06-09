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TS – Inter, Jones si è promesso a Chivu da gennaio: il finale della storia…
Curtis Jones piace all'Inter non da oggi. Lo ha ribadito anche Piero Ausilio, ricordando che il nome era sul taccuino dei dirigenti nerazzurri già lo scorso gennaio. Questo in qualche modo agevolerà l'operazione adesso? Se lo augurano senz'altro in viale della Liberazione. Si legge nell'edizione odierna di TuttoSport:
"Jones si è promesso a Chivu mantenendo la parola data a gennaio e proprio per questo motivo non rinnova il contratto in scadenza nel giugno 2027.
Lo sbarco di Iraola ad Anfield non ha cambiato lo scenario, mentre resta non banale la distanza tra le parti perché il Liverpool vuole trenta milioni più una percentuale sulla rivendita per dare il via libera all’Inter, richieste (giustamente) considerate troppo esose da Ausilio proprio per il fatto che il giocatore si svincolerà tra un anno. Pure in questo caso, il finale della storia sembra comunque scritto".
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