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Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha fatto il punto sulle big di Serie A verso il mercato di gennaio.

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Queste le sue considerazioni sull'Inter: "Fra le grandi che a gennaio non faranno nulla c’è l’Inter. Però un innesto importante sta arrivando, dopo due mesi di lavoro è finalmente pronto l’esterno inglese Spence, 26 anni, tornato in Italia dopo l’esperienza al Genoa.

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Un’arma in più per la fascia destra dopo l’ottimo inizio stagione di Diouf che ha pure conquistato la maglia della Francia", si legge su TMW.