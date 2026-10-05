VIDEO / Sneijder: "A Chivu ho dato un consiglio. La CL? Non so cosa manca all'Inter ma..."

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Lautaro Martinez sulle orme del Kun Aguero: è questo il paragone presente sull'edizione odierna di Tuttosport. E l'ormai ex attaccante avrebbe potuto vestire anche la maglia dell'Inter, proprio come il Toro.

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Lo rivela il quotidiano: "Fra la fine del 2005 e l’inizio del 2006, prima che l’Atletico Madrid bruciasse l’intera concorrenza europea, anche l’Inter era stata in Argentina a studiare il giovanissimo talento dell'Independiente, Sergio “Kun” Aguero.

E anche nell’estate 2021, quando lasciò dopo dieci anni il Manchester City, degli intermediari lo proposero al club nerazzurro, prima che l’attaccante firmasse per il Barcellona. Aguero ha dunque intrecciato, seppur per pochi istanti, la sua storia con quella dell’Inter dove gioca un attaccante che spesso è stato paragonato a lui, ovvero Lautaro Martinez".