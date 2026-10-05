Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è tornato a parlare di Wanda Nara, ex moglie e agente di Mauro Icardi.

Questa la domanda dell'intervistatore: "Appena l’ha vista a Milano ad aprile ha subito voluto una foto, pubblicandola pochi minuti dopo. Perché tanta ossessione a distanza di anni?".

Getty

Questa la risposta dell'ex tecnico dell'Inter: "Non lo so. Ma dal mio punto di vista è molto semplice: non confondete carattere e atteggiamento. Il primo dipende da me, il secondo da chi ho di fronte".