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Mancano finalmente solo cinque giorni al ritorno del campionato, con l'Inter che scenderà in campo sabato alle 18 contro il Parma a San Siro. E sarà la prima partita della stagione con una novità assoluta, come tiene a sottolineare oggi il Corriere dello Sport.

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"Con tutte le ali a disposizione, l’Inter è pronta a spiccare il volo… Già perché, contro il Parma, alla ripresa del campionato, per la prima volta, Chivu potrà contare sulla batteria dei suoi esterni al completo. L’amichevole con il Lumezzane di sabato ha garantito una sorta di doppio tagliando.

Per Spence: completamente a posto fisicamente, è ormai pronto per debuttare in nerazzurro, seppure debba migliorare la condizione, a due mesi e mezzo dalla sua ultima partita, ovvero la finalina per il 3° posto al Mondiale. E per Dimarco: rimasto in campo per tutta la partita, ha smaltito definitivamente la distorsione al ginocchio, che lo ha tolto dalla nazionale, e si avvia a riprendere il suo posto sulla corsia mancina".