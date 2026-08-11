Il centrocampista inglese è sempre nei pensieri del club nerazzurro, come rivela Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia
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L'Inter continua a lavorare su più fronti. Mentre da una parte si avvicina Spence dal Tottenham, con i nerazzurri che preparano la prima offerta ufficiale, e si allontana Frattesi, sempre più vicino alla Lazio e pronto a salutare dopo tre stagioni, la Beneamata non molla Curtis Jones.
Il centrocampista inglese è sempre nei pensieri del club nerazzurro, come rivela Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia.
Proprio l'uscita di Frattesi potrebbe fare spazio a Curtis Jones, considerato il profilo ideale per rinforzare il centrocampo della squadra di Chivu.
"Curtis Jones resta la prima scelta dell’Inter per il centrocampo. I lavori in corso per le uscite (Frattesi e non solo) porteranno i nerazzurri a rilanciare con il Liverpool per avvicinarsi alla richiesta dei Reds".
Sul proprio profilo X, Longari aggiunge:
"Jones ha già detto sì all’Inter e vuole il trasferimento"
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