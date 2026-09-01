Kamate lascia l'Inter e andrà all'Atletico Madrid B: Fabrizio Biasin svela la formula dell'affare
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Il mercato dell'Inter in entrata è chiuso ma i nerazzurri sono ancora impegnati per qualche operazione in uscita. È questo il caso di Issiaka Kamate, destinato a lasciare i nerazzurri per approdare all'Atletico Madrid B.
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Fabrizio Biasin ha riportato le cifre dell'affare fatto: "Inter, Issiaka Kamate (22 anni) all'Atletico Madrid: 2 mln all'Inter, 30% sulla rivendita e 8 mln di diritto di riacquisto"
Kamate, classe 2004, ha esordito lo scorso anno in Prima squadra in Coppa Italia contro il Torino, con tanto di assist a referto. Per lui anche 33 presenze in Serie C con l'Under 23, con 6 gol e 3 assist. L'Inter incassa quindi 2 mln, mantiene il 30% sulla rivendita ma, volendo, potrebbe riacquistarlo per 8 mln.
Inter, Issiaka Kamate (22 anni) all’Atletico Madrid:— Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 1, 2026
- 2 milioni all’Inter
- 30% sulla rivendita
- 8 milioni diritto di riacquisto pic.twitter.com/iWg4TbQisa
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