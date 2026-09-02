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Nell'ultimo giorno di mercato, l'Inter ha messo a segno una cessione: il passaggio di Kamate all'Atletico Madrid. Era stato definito nei giorni scorsi, diventato ufficiale ieri. Questi i dettagli dell'affare secondo La Gazzetta dello Sport:

Getty

"Una sola operazione di mercato ha impegnato l’Inter nell’ultima giornata della finestra estiva: la cessione all’Atletico Madrid dell’ala Issiaka Kamate, 22enne che aveva giocato una buona partita da titolare in Coppa Italia contro il Torino a Monza, L’affare è stato strutturato così: l’Inter incassa 1,7 milioni più la clausola di riacquisto a 8 milioni e il 30% sulla futura rivendita".