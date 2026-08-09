L'esterno classe 2004 che si è messo in mostra nell’ultima stagione con l’Inter Under 23 nel Girone A di Serie C

Alessandro De Felice
Guarro e Pace Episodio 13

GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

L’Inter lavora su più pronti per ritoccare la rosa e rinforzare la squadra a disposizione di Cristian Chivu. Oltre ai colpi in entrata, i nerazzurri valutano anche le possibili cessioni per incassare un tesoretto da reinvestire.

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Tra i calciatori in partenza c’è Issiaka Kamate, esterno classe 2004 che si è messo in mostra nell’ultima stagione con l’Inter Under 23 nel Girone A di Serie C.

Il laterale francese può lasciare già in questa sessione di mercato i nerazzurri e iniziare una nuova avventura.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908.IT, sulle tracce di Issiaka Kamate ci sono alcuni club di Liga, pronti farsi avanti per il classe 2004.

Issiaka Kamate

Il futuro del francese potrebbe essere, dunque, lontano dall’Italia e in particolare in Spagna: attesi sviluppi nei prossimi giorni.

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