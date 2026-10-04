Il capitano dell’Inter sale a quota 42 gol con l’Albiceleste e raggiunge il Kun Aguero al terzo posto della classifica all-time
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Una notte storica per Lautaro Martinez e per il suo percorso con la maglia dell’Argentina.
Il Toro, capitano dell’Inter, ha realizzato il gol del momentaneo 1-0 nel successo per 7-0 dell’Albiceleste sul Burkina Faso, nella seconda amichevole di questa pausa per le nazionali.
Una rete dal peso specifico elevato: si tratta, infatti del gol numero 42 di Lautaro con l’Argentina, che consente al Toro di agganciare il Kun Aguero al terzo posto nella classifica marcatori di tutti i tempi, alle spalle di Messi e Batistuta.
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Il messaggio di Lautaro
Lautaro ha esternato tutta la sua felicità con un post pubblicato sul suo profilo Instagram:
“Vittoria e grazie per tutto l’amore. Felice di essere diventato il terzo marcatore dei tutti i tempi di questa nazionale. Avanti tutta!”.
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