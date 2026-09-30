Un altro passo importante per Lorenzo Puricelli. Il difensore classe 2009 dell’Inter ha annunciato sui propri canali social di aver firmato il primo contratto da professionista con il club nerazzurro.

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Puricelli: «È solo l’inizio»

«Sono molto contento e onorato di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questo grande Club».

Puricelli è uno dei profili più interessanti del vivaio interista: difensore centrale, classe 2009, la scorsa estate si è anche laureatoinsieme agli altri nerazzurri Andrea Donato ed Edoardo Rocca.Il giovane difensore ha affidato a Instagram tutta la soddisfazione per questo traguardo:

Poi i ringraziamenti:

«Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini, a partire dalla mia famiglia, alla Società, ai miei amici, compagni di squadra e ai miei procuratori».

E la chiusura, con un messaggio che guarda già avanti:

«È solo l’inizio».

Parole semplici, ma che fotografano bene un momento importante nel percorso di un ragazzo sul quale l’Inter continua a investire.

Puricelli ha compiuto 17 anni a marzo e si sta facendo strada nelle categorie superiori del settore giovanile nerazzurro, dopo essersi già messo in mostra anche con la Nazionale di categoria.

Per lui adesso comincia una nuova fase. Il primo contratto professionistico è arrivato. E, come ha scritto lui stesso, è solo l’inizio. Intanto, Puricelli ha già giocato 2 gare con la Primavera di Bigica, saldamente prima in classifica.