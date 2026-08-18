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La Roma è ancora interessata a Luis Henrique ma sta valutando anche altre opzioni. Dovesse partire l'esterno brasiliano l'Inter tonerebbe sul mercato ma con un'idea diversa per sostituirlo, come sottolinea il Quotidiano Sportivo:

Getty Images

Tra i giocatori potenzialmente in uscita c'è anche Luis Henrique, a poco più di un anno dall'acquisto dall'Olympique Marsiglia. Chivu ha valutato il brasiliano in ritiro, dopo averlo utilizzato a lungo nella aspettava un po' più di coraggio e iniziati-va, rispetto a quanto mostrato nel suo primo anno di Serie A. Invece l'esterno verdeoro non è riuscito a risalire la china e il confronto con Diouf, in pre-campionato, è stato piuttosto impari a livello di prestazioni. È stata così imbastita una trattativa con la Roma, in termini di valutazione le parti convergono verso un punto d'incontro a 27-28 milioni di euro. I capitolini hanno però messo in stand-by l'eventuale operazione per due motivi: la prima è che stanno dando priorità ad altri profili, la seconda è che non c'è ancora un accordo economico con il giocatore. Qualora però l'impasse dovesse sbloccarsi, Chivu vorrebbe non tanto un esterno difensivo, quanto un giocatore in grado di garantire superiorità numerica, con doti in uno contro uno che proprio Diouf ha dato in parte a una squadra altrimenti sprovvista.