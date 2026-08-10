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La Roma ha messo nel suo mirino Luis Henrique per rinforzare la fascia sinistra. L'Inter lo valuta circa 30 mln di euro ma in giornata ci sono stati dei contatti tra le parti per capire se ci siano spiragli per un'eventuale trattativa.

"Un interesse che potrebbe presto tradursi in una trattativa che da un lato colmerebbe un vuoto nella rosa romanista ma dall'altro, invece, svuoterebbe una nuova casella in quella nerazzurra: non più un solo esterno da acquistare, insomma, ma addirittura due, visto che entrambe le fasce interiste risulterebbero a quel punto sguarnite. Sin qui, dopo la partenza di Dumfries, c'è stata prima la trattativa clamorosamente fallita per Palestra, poi la rinuncia forzata per Khalaili, e successivamente solo tanti nomi accostati ai nerazzurri (Spence, Diaby, Nico Gonzalez per citare i principali) ma nessun affare chiuso o realmente vicino alla chiusura", scrive Sport Mediaset che poi aggiunge una riflessione:

Getty Images

"Con l'eventuale partenza di Luis Henrique, ottimo affare dal punto di vista economico, viene da chiedersi quale possa poi essere la strategia dell'Inter, se già ci siano già obiettivi chiari - oltre ai soliti nomi, a quel punto tuttavia non più sufficienti - e ancora tenuti celati o se invece la proprietà (Oaktree) abbia come unica linea guida - come temono molti tifosi nerazzurri - quella di incassare, a spese del progetto tecnico. Dubbio lecito, viste le grosse difficoltà sin qui palesate. Anche perché, ricordiamolo, a meno di due settimane dall'avvio della stagione, Chivu avrebbe bisogno anche di un centrocampista, richiesta sinora ribadita più volte ma sempre inevasa, complice l'impossibilità di cedere Frattesi e Asllani, due esuberi pesanti senza però offerte sul mercato".