Il brasiliano piace alla Roma: c'è l'accordo con i nerazzurri sulla valutazione ma non sulla formula dell'affare
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Il futuro di Luis Henrique resta in bilico. Mentre continua a lavorare all’affare Curtis Jones con il Liverpool, l’Inter tiene aperto il fronte con la Roma per il laterale brasiliano ex Marsiglia.
“L’Inter sarebbe dell’idea di venderlo, così da garantirsi una “copertura” per l’affare Jones - scrive il Corriere dello Sport - […] Ma nella Capitale sono concentrati nella sistemazione dell’attacco”.
Il quotidiano aggiunge:
“La valutazione di massima già concordata attorno ai 25 milioni. Inoltre, preferirebbero un prestito, piuttosto che un acquisto a titolo definitivo. Attenzione, quindi ai movimenti dalla Premier”.
In caso di partenza di Luis Henrique, l’Inter potrebbe mettere a segno un altro colpo in entrata:
“Possibile, ma non certo. Probabile una soluzione low-cost. L’idea sarebbe quella di un profilo più offensivo che difensivo”.
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