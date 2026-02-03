FC Inter 1908
Bonan: “Perisic all’Inter? Non l’avevo capita. Su Diaby avrei puntato anche se non è…”

Il giornalista che conduce su Skysport l'Originale ha detto la sua su quanto accaduto nel mercato di gennaio
Eva A. Provenzano
Di come è andata la sessione di calciomercato di gennaio ha parlato Alessandro Bonan, giornalista di Skysport e conduttore de l'Originale. "Su Joao Cancelo siamo di fronte ad un'eccellenza, uno dei massimi esperti nel suo ruolo e sarebbe stato un grande acquisto", ha detto sul giocatore che ha deciso di lasciare l'Al-Hilal e ha scelto di sposare la causa del Barcellona.

"Con Perisic ci sarebbe stato un altro ritorno ma non avevo molto capito l'intenzione dell'Inter di acquistarlo perché mi ricordo che quando era a Milano giocava a sinistra. Se lo prendi perché rappresenta un alternativa a destra sinceramente non l'avevo capita e di questo acquisto quindi l'Inter può fare a meno", ha detto a proposito degli affari per la destra che non si sono conclusi.

"Poteva puntare il club nerazzurro su Diaby, è un giocatore svelto ed è il giocatore di quelli che vorrei in panchina quando le cose si mettono male. L'Inter ci ha provato fino alla fine per quanto era un giocatore non inseribile nel sistema di gioco di Chivu perché non fa tutta la fascia e al limite lo puoi mettere accanto alla prima punta ma l'Inter in attacco è messa bene. Ma ci sono partite in cui le squadre avversarie si chiudono e non trovi la soluzione e un giocatore come lui poteva essere utile", ha concluso il conduttore.

