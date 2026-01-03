Inter, indicazioni precise sul mercato: “Un’ipotesi esclusa in maniera tassativa”

In attesa di capire se arriverà Joao Cancelo, dall'Inter arrivano indicazioni molto precise sul mercato di gennaio

Matteo Pifferi Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 09:16)

Joao Cancelo è un'opzione concreta per l'Inter anche se il calciatore al momento non sembra così convinto di tornare a Milano. La preferenza del portoghese è il Barcellona ma il club bluagrana, a sua volta, ha altre priorità.

"La variabile è chiaramente il tempo, soprattutto se Cancelo si impuntasse per attendere segnali dalla Spagna. Nel frattempo, i dialoghi con l’Al Hilal hanno già prodotto un’intesa di massima. Il club saudita, con il via libera di Inzaghi, ha accettato di lasciare partire in prestito Cancelo fino al termine della stagione per liberare uno slot “stranieri”. Il prestito secco starebbe benissimo all’Inter, visto che poi in estate andrà a caccia di Palestra", racconta il Corriere dello Sport.

Tra il club di Simone Inzaghi e l'Inter c'è anche un altro affare in piedi, perché l'Al-Hilal gradirebbe uno tra Acerbi e De Vrij. Ma l'Inter poi andrebbe a prendere un difensore? Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Il club nerazzurro non ha detto di no. Anzi, servirebbe per chiudere il cerchio dell’affare Cancelo. Nel caso, significa che poi l’Inter andrebbe a caccia di un altro difensore? Beh, da viale Liberazione questa ipotesi viene esclusa in maniera tassativa. La rosa a disposizione di Chivu, infatti, viene considerata comunque completa. Tanto più che, potendo giocare pure a sinistra, Cancelo permetterebbe a Carlos Augusto di diventare più stabilmente il vice-Bastoni. E l’Inter recupererebbe sei mesi di stipendio di uno tra Acerbi e De Vrij".