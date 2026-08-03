"L'Inter è concentrata sulla ricerca dell'erede di Dumfries, ceduto al Real per i 20 milioni della clausola rescissoria. Offerta per Diaby dell'Al-Ittihad: 18 milioni più Asllani, c'è il sì del giocatore". Così il quotidiano La Repubblica parla del mercato nerazzurro con i dirigenti ancora alle prese con la questione esterno.

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Secondo lo stesso giornale con il Tottenham si tratta sia Romero che Spence. "Gli Spurs continuano a chiedere 50 milioni, l'Inter è ferma a 40. Romero vuole lasciare Londra e ha dato il proprio assenso al trasferimento in nerazzurro. Quanto a Spence, l'esterno inglese, reduce da un ottimo Mondiale, può giocare su entrambe le corsie, pur preferendo quella sinistra. La valutazione di 40 milioni al momento è considerata eccessiva dall'Inter", sottolinea l'articolo che parla dei 'sogni di mezza estate' e di mercato dei vari club italiani.

(Fonte: Repubblica)