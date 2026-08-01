Indicazioni importanti per Cristian Chivu anche dall'amichevole di oggi vinta ai rigori contro il Manchester City: sia in ottica campo che mercato.
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Indicazioni importanti per Cristian Chivu anche dall'amichevole di oggi vinta ai rigori contro il Manchester City. Sia in ottica campo che mercato, ecco quanto evidenziato dal sito della Gazzetta dello Sport.
"L’Inter ha salutato Hong Kong con un messaggio in bottiglia: serve un esterno destro. L’ha ribadito anche Chivu: “Ora come ora ne abbiamo solo tre…”. Diouf, Luis Henrique e Dimarco. Volendo anche Carlos Augusto, ma l’allenatore nerazzurro ha svelato che lo preferisce come braccetto mancino. Il “quinto” è una priorità", si legge.
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