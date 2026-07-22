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Tra i nomi sul taccuino dell'Inter per la difesa c'è anche quello di John Lucumi del Bologna. Il colombiano potrebbe lasciare i rossoblù e la squadra di Chivu si sarebbe informata sulle condizioni.

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Come spiega il Resto del Carlino, "Juve e Inter hanno mosso passi facendo sapere il proprio gradimento al giocatore, pronto ad accettare una proposta contrattuale da 2,5 milioni netti a stagione, quindi inferiore rispetto ai 3 del Sunderland di un anno ta, pur di far parte di un club che giochi in Europa e lotti per lo scudetto. Occhio pero al Besiktas di Vincenzo Italiano, che nelle ultime ore è tornato a sondare la pista".