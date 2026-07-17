L'Inter insegue un difensore e un esterno e guarda in casa del Tottenham per entrambi gli obiettivi
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Su Sportitalia si parla degli obiettivi dell'Inter in casa Spurs: nel mirino della dirigenza nerazzurra, infatti, ci sarebbero Spence e Romero
"Discorso che, in chiave Tottenham, si può mutuare su Spence, anche se è evidentemente da escludere che i Campioni d’Italia abbiano a disposizione una cifra tale da poter permettere loro di chiudere entrambe le operazioni a titolo definitivo, a meno di operazioni in uscita che necessiteranno comunque di più tempo.
Sul tema esterno, peraltro, le valutazioni nerazzurre hanno appena preso il via dopo lo stop inatteso dell’affare Khalaili. Un imprevisto che non sembra però avere scalfito il management interista, motivato a trasformare questa impellente necessità in una futura virtù. Esattamente come accaduto negli ultimi anni.
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