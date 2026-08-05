I nerazzurri pensano all'esterno argentino, rientrato in Italia dopo il prestito all'Atletico Madrid
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In casa Inter si torna a parlare di Nico Gonzalez: l'esterno argentino è tornato alla Juventus dopo il prestito all'Atletico Madrid, ma difficilmente rimarrà in bianconero. I nerazzurri, che già lo avevano seguito in passato, potrebbero così tornare alla carica, nell'ambito di un discorso di mercato più ampio con i piemontesi.
Così scrive La Stampa: "Il sondaggio dell'Inter per Nico Gonzalez (che spinge per l'Atletico) riapre tanti altri scenari: i nerazzurri propongono Frattesi e Pavard, la Juve rilancia con Carlos Augusto e non dice di no a una cessione di Cambiaso".
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